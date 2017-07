Wonder Wheel di Woody Allen sarà il film di chiusura del New York Film Festival?

Secondo quanto riporta The Hollywood Reporter sarà Wonder Wheel di Woody Allen il film di chiusura del New York Film Festival, in programma dal 28 settembre al 15 ottobre.

Il progetto, ambientato proprio nella New York degli anni '50, ha come protagonisti Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple e James Belushi .

Allen è anche autore della sceneggiatura del lungometraggio che verrà distribuito nelle sale americane dall'1 dicembre.

Home News Wonder Wheel di Woody Allen sarà il film di...