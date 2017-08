Wonder: un nuovo trailer del film con Julia Roberts e Owen Wilson

La Lionsgate ha diffuso un nuovo trailer del film Wonder, l'adattamento del romanzo scritto da R.J. Palacio che darà il via ad Alice nella Città il 3 novembre, per poi essere distribuito nei cinema italiani dall'1 gennaio.

I protagonisti sono Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay che interpreterà August Pullman, un ragazzino che ha delle malformazioni facciali e si iscrive in una scuola pubblica per la prima volta.

Roberts e Wilson avranno la parte di Nate e Isabel, i genitori di Auggie.

La regia è stata firmata da Stephen Chbosky e la sceneggiatura è stata firmata da Jack Thorne e Steve Conrad.

