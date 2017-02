Wish Upon: il trailer dell'horror con Joey King

La Broad Green Pictures ha diffuso il primo trailer ufficiale dell'horror Wish Upon con protagonista l'attrice Joey King (Sotto Assedio - White House Down), in arrivo nelle sale americane il 30 giugno 2017.

La storia segue la teenager Clare Shannon che, dodici anni dopo il suicidio della madre, è vittima dei bulli a scuola ed è imbarazzata dalle abitudini del padre Jonathan (Ryan Phillippe), oltre a non ottenere l'attenzione del ragazzo di cui è innamorata.

La sua vita cambia radicalmente quando il padre porta a casa una scatola musicale su cui è scritto che può assicurare al proprietario sette desideri. Sedotta dai poteri oscuri dell'oggetto, Clare inizia a far realizzare ciò che vuole, fino a quando le persone accanto a lei iniziano a morire dopo ogni desiderio.

Clare si rende conto che deve liberarsi della scatola ma non riesce a rinunciare alla sua nuova vita.

Il film è diretto da John R. Leonetti (Annabelle) e fanno parte del cast anche Kevin Hanchard, Sherilyn Fenn, Ki Hong Lee, Mitchell Slaggert e Sydney Park.

