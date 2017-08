Winona Ryder e Keanu Reeves di nuovo insieme per Destination Wedding

Dopo aver condiviso il set in film come Dracula firmato da Francis Ford Coppola, La vita segreta della Signora Lee e A Scanner Darkly di Richard Linklater, i talenti di Keanu Reeves e Winona Ryder si troveranno di nuovo insieme nella commedia romantica Destination Wedding dove interpreteranno i ruoli protagonisti.

Il film sarà l'esordio alla regia di Victor Levin e racconterà la storia di due inguaribili solitari che sono costretti a sopravvivere insieme ad un sontuoso matrimonio! Stufi di avere persone intorno i due in qualche modo si innamoreranno nonostante la loro natura burbera. Ancora non è stata rilasciata una data d'uscita per il film.

Tra i futuri progetti di Reeves spiccano il thriller Siberia, Rally Car dove interpreta un pilota di macchine e The Starling. Mentre rivedremo presto Winona Ryder nella seconda stagione di Stranger Things in uscita sulla piattagorma streaming Netflix il 27 Ottobre!

