Willy, il Principe di Bel Air: Will Smith dice no al revival della serie

Dopo i ritorni de I segreti di Twin Peaks, Una mamma per amica: di nuovo insieme e Will & Grace, molti fan di Willy, Il Principe di Bel Air hanno chiesto a gran voce un ritorno della famosa serie andata in onda dal 1990 al 1996. Will Smith, però, durante un incontro con DJ Jazzy Jeff ha dichiarato che non ci sarà alcun revival:

"Dovrebbe davvero succedere il finimondo per fare una revival di Willy Il Principe di Bel Air. Non so cosa dovrebbe accadere. No, è meglio non toccare certe cose. La gente è legata a quel ricordo, non mi ci voglio neanche avvicinare!"

Nello scorso marzo, c'era stata un piccola reunion del cast che vedeva, oltre Will Smith, anche Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Daphne Reid (Vivian) e Joseph Marcell (il maggiordomo Geoffrey).

