Willem Dafoe e Cristi Puiu oggi al Lucca Film Festival e Europa Cinema

Saranno l'attore Willem Dafoe e il regista Cristi Puiu gli ospiti internazionale della quinta giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema, domani, giovedì 6 aprile, in vari luoghi della città tra Lucca e Viareggio.

Willem Dafoe, al cinema Astra di Lucca, alle 20.30, presenterà l'anteprima europea per il pubblico del suo ultimo film come attore dal titolo Quando un padre di Mark Williams (Canada, Stati Uniti del 2016). Nel film Gerard Butler e Dafoe in un film . L'attore americano, inoltre, saluterà il pubblico prima di entrare al cinema dal red carpet in piazza del Giglio. Il film esce nei cinema d'Italia il 24 maggio distribuito da Eagle Pictures.

Cristi Puiu, regista e sceneggiatore rumeno riceverà il premio del festival e presenterà il suo ultimo film, Sieranevada in uscita a giugno nelle sale italiane, distribuito da Parthénos (ore 21, al cinema Centrale di Lucca). A introdurre il film il critico cinematografico Francesco Saverio Marzaduri. Il film è ambientato a tre giorni dopo l'attacco terroristico contro gli uffici del settimanale parigino Charlie Hebdo e quaranta giorni dopo la morte del padre di Lary, un medico sulla quarantina.

