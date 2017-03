Will Smith si unisce al cast di "Willy, Il Principe di Bel Air" per la reunion (FOTO)

Il cast della commedia anni '90 Willy, Il Principe di Bel Air ha realizzato il sogno dei fan riunendosi per una foto ricordo a vent'anni di distanza dalla fine dello show.

La foto del cast, capitanato dalla star Will Smith, è stata condivisa su Instagram da Alfonso Ribeiro. Nessun commento al riguardo, ma in molti si chiedono se la reunion potrebbe fungere da preludio a un revival in arrivo.

Always amazing to spend an afternoon with my Fresh Prince family. Wishing that James Avery was still with us to make this complete. Un post condiviso da Alfonso Ribeiro (@therealalfonsoribeiro) in data: 27 Mar 2017 alle ore 17:27 PDT

A fianco di Ribeiro (che interpretava Carlton) e Will Smith nella foto compaiono Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Daphne Reid (Vivian) e Joseph Marcell (il maggiordomo Geoffrey).

Purtroppo manca all'appello James Avery, che interpretava lo zio Phil, scomparso nel 2014 a seguito di una complicazione dopo un intervento al cuore. Ribeiro ha ricordato il collega nel post che accompagna la foto scrivendo: "E' sempre meraviglioso passare un pomeriggio insieme alla mia famiglia televisiva. Vorrei che James Avery fosse ancora qui con noi per essere al completo."

