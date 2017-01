Will & Grace: revival in arrivo? Debra Messing raffredda gli entusiasmi

Solo ieri il revival di Will & Grace sembrava cosa fatta. Uno degli interpreti della sitcom NBC, Leslie Jordan, aveva confermato la notizia fornendo anche dettagli precisi come il numero degli episodi previsti (10) e la data di avvio delle riprese, previste per il luglio 2017.

L'entusiasmo del povero Jordan ha spinto la star Debra Messing a intervenire personalmente via Twitter per chiarire come stiano in realtà le cose. La Messing ha scritto un tweet conciso e diretto in cui afferma: "Purtroppo Leslie aveva torto. Per adesso non c'è niente oltre le discussioni".

Sadly Leslie was wrong. Nothing beyond talks. https://t.co/NDmKoH2Iql — Debra Messing (@DebraMessing) 2 gennaio 2017

Leggi anche: Da Lost a The Affair: come le serie hanno rivoluzionato il modo di raccontare storie in TV

I produttori e i responsabili della NBC starebbero dunque parlando della possibilità di realizzare una nuova stagione di Will & Grace, ma per adesso nessun contratto sarebbe stato firmato. Ci auguriamo che la situazione si sblocchi al più presto.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Will & Grace: revival in arrivo? Debra Messing...