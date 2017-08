Will & Grace: la NBC annuncia il rinnovo per un'altra stagione

La NBC ha voluto dare fiducia a Will & Grace ancora prima della messa in onda del revival che debutterà sugli schermi americani il 28 settembre, annunciandone il rinnovo.

Lo show tornerà quindi con tredici puntate inedite nella prossima stagione, per ora tre in meno rispetto al primo ciclo di episodi che sono saliti a quota 16 invece che i 12 precedentemente annunciati.

I protagonisti saranno ancora una volta Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally e Sean Hayes.

Gli amati personaggi ritorneranno sul piccolo schermo ad oltre 10 anni dalla stagione finale del 2006, guidati dallo storico team di creatori e produttori Max Mutchnick e David Kohan insieme al regista James Burrows.

