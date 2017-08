Will & Grace: il revival ignorerà il finale originale dello show!

Will & Grace, la famosa sit-com andata in onda sulla NBC tra il 1998 e il 2006, sta per tornare con l'attesissimo revival in onda dal 28 settembre. I protagonisti Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes e Megan Mullally riprenderanno i propri ruoli (Will, Grace, Jack e Karen), mentre i creatori della serie, Max Mutchnick e David Kohan, lavoreranno come showrunner e produttori. Il regista James Burrows sarà invece dietro la macchina da presa di tutte le puntate.

Dopo aver realizzato, a ottobre, un video ispirato alle elezioni presidenziali, l'emittente ha iniziato a lavorare al rilancio della serie, dando vita a un revival che continuerà la storia dei quattro protagonisti. Una domanda, però, è sorta tra i fan di Will & Grace: come riconciliare i nuovi episodi con ciò che avveniva nel finale della serie? Kohan e Mutchnick hanno rivelato:

"Abbiamo passato molto tempo a riflettere su quale sarebbe stato il miglior modo di tornare dopo 11 anni. Quel finale ci ha fatto soffrire molto, lo abbiamo scritto perché avevamo chiuso lo show, non avremmo mai pensato di tornare."

"Quando abbiamo capito che la serie sarebbe tornata, ci siamo detti: Ok, li avevamo lasciati con dei figli, giusto? E se hanno dei figli tutto dovrà riguardare il loro essere genitori perché presumibilmente è una priorità nella vita di qualcuno. E se non lo fosse per loro, sarebbero solo dei cattivi genitori, no? Non volevamo sapere se fossero buoni o cattivi genitori, noi vogliamo solo far tornare sullo schermo Will e Grace."

La narrazione riprenderà, dunque, proprio dopo il filmato presidenziale dello scorso autunno, mostrandoci cosa è cambiato nella vita dei protagonisti e facendoci rientrate, per 12 nuovissimi episodi, nella casa più amata e frequentata e gay di New York.

