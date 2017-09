Will & Grace, il cast smentisce risate preregistrate nella serie

Angelica Vianello

Durante un panel al Tribeca Film Festival i protagonisti e lo showrunner di Will & Grace hanno tenuto a chiarire una questione che pare stesse inquinando la reputazione della serie: le risate registrate usate per enfatizzare certe battute (una pratica comune a molte sitcom). Ebbene, non sono mai state usate per la serie con Eric McCormack e Debra Messing.

Un sacco persone stanno parlando delle risate registrate, ma in realtà si tratta di un pubblico dal vivo

A detta di The Wrap, però, nessuno al panel ha menzionato la cosa, e addirittura è facilmente verificabile che non esisteva questo caso mediatico tanto deprecato da Max Mutchnick &co. Gli artisti hanno anche raccontato che è molto difficile reprimere le risate sul set, e che quelle che provengono dal pubblico sono spesso così forti da disturbare i microfoni degli attori; Mutchnick si è addirittura lamentato del fatto che se un membro del pubblico ha una risata più forte e distinta da quella di tutti gli altri, rende molto più complicato l'editing ed il playback in fase di post-produzione. Megan Mullally (Karen Walker) ha fatto eco al creatore della serie: "Non abbiamo mai usato risate finte, perché non ne abbiamo mai avuto bisogno. Tutti ridono così tanto... spesso devono tagliare molti minuti di dialogo dallo show per colpa della durata delle risate"

McCormack invece è andato oltre, puntualizzando che le risate non sono solo dal vivo, ma anche spontanee. Al riguardo ha commentato una recensione (che pare sia del Daily beast), della quale non ha apprezzato l'appunto "eppure ci sono risate preregistrate... beh le risate non spontanee dello studio".

Amico, fatti vivo alle registrazioni. Ridono fino a farsela addosso.

Insomma, non azzardatevi a dire che le risate non sono vere o spontanee, o vi ritroverete tutto cast e crew a dirvene quattro.

