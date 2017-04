Will & Grace: i nuovi episodi del revival saranno 12!

Angelica Vianello

La NBC vuole ancora più Will & Grace: originariamente, infatti, il network statunitense aveva fatto un ordine per una nona stagione di 10 episodi, ma ora si è deciso di puntare sul titolo ed inserirlo tra quelli più importanti della prossima stagione televisiva, come rivelano degli spot rilasciati dalla NBC stessa poco fa.

Nella dozzina di nuove puntate vedremo di nuovo Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally e Sean Hayes e la vicenda riprenderà dal mini episodio a sorpresa dello scorso 26 settembre: ritroveremo dunque i personaggi ad oltre 10 anni dalla stagione finale del 2006, guidati dallo storico team di creatori e produttori Max Mutchnick e David Kohan insieme al regista James Burrows

