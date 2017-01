Will & Grace: confermato il revival, in arrivo 10 nuovi episodi

Dopo il successo di Le amiche di mamma e Una mamma per amica: di nuovo insieme, anche la sitcom Will & Grace sta per avere il suo revival.

La conferma è arrivata dalla star Leslie Jordan. Nel corso di un'intervista radiofonica l'attore ha confermato che l'ordine per 10 nuovi episodi è arrivato ed esiste già una data di avvio riprese, luglio 2017.

Lo scorso ottobre NBC era entrata in discussione per mettere in produzione una nuova stagione revival della serie brillante, ma all'epoca non erano stati stipulati contratti con le star Eric McCormack, Debra Messing, Megan Mullally e Sean Hayes né con i creatori dello show. L'episodio Vote Honey, mini-revival di 10 minuti che ha visto il cast riunito per via dell'indecisione di Jack Hayes su chi votare alle Presidenziali ha avuto un successo tale da mettere in moto la macchina. Al momento non abbiamo conferme ufficiali sul ritorno del cast al completo, ma a quanto pare l'annuncio potrebbe arrivare molto presto.

