Will Ferrell star del film Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve

Will Ferrell sarà il protagonista dell'adattamento del romanzo Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, scritto da Jonas Jonasson, già adattato in un film svedese con la sceneggiatura firmata da Felix Herngren ed Henrik Jansson-Schweizer che saranno coinvolti come produttori della versione americana.

Tra le pagine il protagonista è Allan Karlsson, un uomo che nel giorno del suo centesimo compleanno decide di fuggire dalla casa di riposo in cui vive, uscendo dalla finestra e iniziando un esilarante viaggio pieno di sorprese. L'uomo avrà infatti a che fare con criminali, una valigia piena di soldi, un elefante e molto altro ancora. Allan è però abituato a questi eventi incredibili: la sua passione per gli esplosivi l'hanno portato a vivere da vicino alcuni dei momenti più incredibili della storia del ventesimo secolo, incontrando figure storiche come Stalin, Churchill, Truman, Mao, Franco e deGaulle.

