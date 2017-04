Widows: Robert Duvall affiancherà Colin Farrell e Viola Davis

Il veterano Robert Duvall è entrato in trattative per affiancare Colin Farrell, Liam Neeson e Viola Davis in Widows, thriller firmato da Steve McQueen. Duvall dovrebbe interpretare il padre del personaggio di Colin Farrell che potrebbe dare una mano alle vedove a compiere la loro impresa.

Widows è l'adattamento di una serie originale britannica che seguiva la storia di tre ladri, uccisi durante un crimine. Le loro vedove decidono di entrare in azione, portando a termine quanto iniziato dai coniugi. Nel 2002 in America era stato tentato un remake dalla trama completamente stravolta, con Mercedes Ruehl, Brooke Shields, Rosie Perez e N'Bushe Wright nei panni di quattro vedove alle prese col furto di un quadro milionario.

Le riprese di Widows dovrebbero prendere il via in estate. Di recente Robert Duvall è apparso nel periodo movie In Dubious Battle e in The Judge con Robert Downey Jr..

