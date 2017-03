Widows: anche Liam Neeson nel thriller di Steve McQueen

Cristiano Ogrisi

La miniserie britannica del 1983 Widows diventerà un film diretto da Steve McQueen con protagoniste Viola Davis, Cynthia Erivo e Michelle Rodriguez.

Il regista di 12 anni schiavo sarà inoltre lo sceneggiatore del progetto insieme a Gillian Flynn (L'amore bugiardo - Gone Girl).

Secondo The Wrap anche Liam Neeson sarà probabilmente nel cast del film. L'attore, uno dei volti di Silence di Martin Scorsese, è in una fase di contrattazione con la produzione, anche se ancora non è chiaro quale ruolo andrebbe a ricoprire.

La serie tv originale seguiva la storia di tre ladri che vengono uccisi durante un crimine e le loro vedove decidono di entrare in azione, portando a termine quanto iniziato dai coniugi. Nel 2002 in America era stato tentato un remake dalla trama completamente stravolta, con Mercedes Ruehl, Brooke Shields, Rosie Perez e N'Bushe Wright nei panni di quattro vedove alle prese col furto di un quadro milionario.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Widows: anche Liam Neeson nel thriller di Steve...