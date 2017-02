White Boy Rick: Brian Tyree Henry nel film ispirato a una storia vera

Brian Tyree Henry, tra i protagonisti della serie Atlanta, reciterà nel film White Boy Rick, diretto da Yann Demange.

Il lungometraggio racconta la storia di Richard Wershe Jr. che, a metà degli anni '80, divenne un informatore sotto copertura quando aveva solo quattordici anni, lavorando per le forze dell'ordine federali e gli agenti locali, diventando poi uno spacciatore di droga.

La doppia vita che ha condotto per anni lo mise poi nei guai: a diciassette anni venne trovato in possesso di una grande quantità di cocaina. Successivamente venne condannato all'ergastolo ma l'opinione pubblica si divise nel giudizio legato all'influenza avuta dai federali sulla sua giovinezza e sul ruolo avuto nello spingere il ragazzo verso la criminalità.

Henry avrà il ruolo di un detective della sezione narcotici, Mel "Roach" Jackson, impegnato a condurre una doppia vita a causa del suo lavoro. Fanno già parte del cast Jennifer Jason Leigh e Rory Cochrane, nel ruolo di due agenti dell'FBI che iniziano a collaborarare con Wershe, e Matthew McConaughey nella parte del padre del ragazzo.

La sceneggiatura è stata scritta da Andy Weiss, Steve Kloves, Logan e Nolan Miller.

Il film arriverà nelle sale americane il 12 gennaio 2018.

