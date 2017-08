What Happened To Monday: il regista si è ispirato ai film di Paul Verhoeven!

Il regista Tommy Wirkola, dopo aver firmato film action-horror come Dead Snow e Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, ha realizzato un film per Netflix intitolato What Happened to Monday? con protagonista Noomi Rapace. Dopo il trailer rilasciato un paio di settimane fa ora il regista torna a parlare del film associandolo ai lavori di Paul Verhoeven, autore di cult come Robocop e Atto di forza!

Wirkola ha dichiarato: "Al cuore del film esiste un tema importante, ma allo stesso tempo è divertente e ha un enorme qualità d'intrattenimento. Nella mia testa, quando ho letto la sceneggiatura, ho pensato che fosse una possibilità per me di fare un qualcosa come i film che amavo quando ero bambino. In particolare ho pensato ai film di Paul Verhoeven!"

Il regista ha continuato poi parlando del tema della sovrappopolazione affrontato nel film: "Penso sia un tema spaventoso e vero, se guardiamo attentamente in meno di vent'anni potremmo avere a che fare con un problema non da poco. Ad ogni modo nella mia testa questa nozione si combina con qualcosa di emozionante...anche se sembra un pensiero perverso!"

La storia è ambientata in un futuro distopico in cui la sovrappopolazione e la carestia hanno obbligato il governo a introdurre una legge che obbliga le coppie ad avere un solo figlio. Sette sorelle, cresciute e allevate dal nonno che ha dato loro il nome dei giorni della settimana, hanno però aggirato le regole assumendo a turno l'identità di un'unica persona: Karen Settman.

Fanno parte del cast del progetto targato Netflix - che in Italia arriverà al cinema distribuito da Koch Media - anche Willem Dafoe e Glenn Close, mentre la sceneggiatura è stata curata da Max Botkin e Kerry Williamson.

