WGA 2016: tra le nomination Deadpool e La La Land

Il Sindacato degli Sceneggiatori Americani ha rivelato le nomination della sessantanovesima edizione per quanto riguarda il settore cinematografico.

Deadpool, quasi a sorpresa, è rientrato tra i titoli in corsa nella categoria Miglior Sceneggiatura Non Originale insieme ad Arrival, Il diritto di contare, Barriere e Animali notturni.

I nomi dei vincitori saranno rivelati durante una cerimonia che si svolgerà il 19 febbraio.

Ecco tutte le nomination:

Miglior Sceneggiatura Originale

Hell or High Water, scritto da Taylor Sheridan; CBS Films

La La Land, scritto da Damien Chazelle; Lionsgate

Loving, scritto da Jeff Nichols; Focus Features

Manchester by the Sea, scritto da Kenneth Lonergan; Amazon Studios/Roadside Attractions

Moonlight, scritto da Barry Jenkins, storia di Tarell McCraney; A24

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Arrival, sceneggiatura di Eric Heisserer; basata sul racconto Story of Your Life di Ted Chiang; Paramount Pictures

Deadpool, sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick; basata sui fumetti degli X-Men; Twentieth Century Fox Film

Barriere, sceneggiatura di August Wilson; basata sul suo spettacolo teatrale; Paramount Pictures

Il diritto di contare, sceneggiatura di Allison Schroeder e Theodore Melfi; basata sul libro di Margot Lee Shetterly; Twentieth Century Fox Film

Animali notturni, sceneggiatura di Tom Ford; basata sul romanzo Tony and Susan di Austin Wright; Focus Features

Miglior sceneggiatura di un documentario

Author: The JT LeRoy Story, scritto da Jeff Feuerzeig; Amazon Studios

Command and Control , Telescript di Robert Kenner ed Eric Schlosser, storia di Brian Pearle e Kim Roberts; basato sul libro Command and Control di Eric Schlosser; American Experience Films Zero Days, scritto da Alex Gibney; Magnolia Pictures

