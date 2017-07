Westworld: nella seconda stagione usciremo dal parco tematico

I fan fremono per conoscere i dettagli della seconda stagione di Westworld, in arrivo su HBO nel 2018. Molte sono le domande ancora prive di risposta in uno show fitto di misteri. Due di questi, però, sarebbero stati risolti. Il creatore della serie Jonathan Nolan ha confermato che nella nuova stagione lasceremo il parco tematico e probabilmente rivisiteremo l'oscuro "SW."

"Credo che uno degli aspetti che ci rende più eccitati per questa seconda stagione è che oltre Westworld, vedremo finalmente anche il mondo reale fuori dal parco. La prima stagione è stata ambiziosa, ma la seconda sarà doppiamente ambiziosa in termini di obiettivi e di scala".

Oltre al mondo reale, Jonathan Nolan non dimentica che esiste ancora una parte di parco finora rimasta inesplorata. Il finale della prima stagione, The Bicameral Mind, ha rivelato che quest'area include un "SW", forse le iniziali stanno per "Samurai World" date le armature che abbiamo intravisto. Un'altra suggestione ipotizzerebbe "Shogun World" e Nolan sembra propendere per questa seconda ipotesi.

"Siamo molto impegnati con la storia che stiamo raccontando, con i personaggi e con il mondo che stiamo imparando a conoscere. Ma l'idea di dare uno sguardo ad altri mondi è eccitante. Occuparsi di "SW" sarebbe ancor più fantastico se si chiamasse Shogun World! Stiamo per assistere un'espansione di Westworld sotto vari punti di vista. Non siamo solo potenzialmente interessati a esplorare il mondo che ha le iniziali "SW", ma vogliamo anche conoscere i personaggi che stanno in quel mondo e altri personaggi che appartengono al mondo esterno".

