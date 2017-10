Westworld: l'epoca romana e il Medioevo in arrivo nella stagione 2?

La segretezza è parte essenziale della lavorazione di Westworld, sorprendente serie fantascientifica che farà ritorno su HBO nella primavera del 2018 con la seconda stagione.

Nel corso del Vanity Fair Summit, però, i creatori della serie Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno suggerito la possibilità di veder introdotti nuovi parchi tematici, nello specifico il mondo romano e il Medioevo, nella seconda stagione. Mondi, questi già parte del film originale del 1973 Il mondo dei robot. Quando, nel corso di un panel, è stato chiesto ai due sceneggiatori perché avessero escluso queste ambientazioni dalla prima stagione, loro hanno risposto: "Dovevamo conservare qualcosa per la stagione 2."

Il finale di Westworld aveva già anticipato la possibilità di vedere il Mondo dei Samurai, altro violento parco tematico che dovrebbe far parte della seconda stagione. Nel film originale Delos, la compagnia dietro i parchi tematici, non cura solo la parte Western, ma anche l'Impero romano e il Medioevo. Il sequel del 1976, non firmato da Michael Crichton, era invece ambientato in un parco chiamato Futureworld.

Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno, inoltre, parlato dell'evoluzione della tecnologia alla base delle intelligenze artificiali, centro tematico dello show, e delle possibili ramificazioni. "Sono diviso tra il timore che le intelligenze artificiali ci renderanno tutti schiavi e il timore che questo non accada mai" ha detto Nolan. "Se guardate a ciò che è stato fatto negli ultimi anni, gli uomini stanno facendo cose terribili al nostro mondo. E' chiaro che possiamo solo migliorare."

