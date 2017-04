Westworld: la sigla in versione country-rock ispirata ad Ennio Morricone!

Nonostante l'incredibile successo della serie HBO Westworld, gli autori hanno deciso di lasciare i fan in attesa prendendosi un anno per realizzare la seconda stagione che arriverà infatti non prima del 2018. Nel frattempo, ovviamente, le personalità più creative che popolano il web non resteranno in silenzio e come ogni titolo che riesce a farsi strada nella pop culture, anche Westworld non è estraneo al trattamento della produzione dal basso.

Questa volta ad essere preso di mira è il tema musicale della serie di Jonathan Nolan e Lisa Joy, composto originalmente da Ramin Djawadi! La melodia non è esattamente una ballata country e il canale youtube Iacovos Music ha deciso quindi di proporre un brano più affine all'aspetto western di Westworld, invece che a quello sci-fi criptico. Nel filmato potrete ascoltare la cover country-rock dell'iconica sigla della popolare serie, una versione che è tra l'altro ispirata alle musiche di Ennio Morricone composte per i film di Sergio Leone. Ecco il video!

