Westworld: la seconda stagione non riprenderà dal finale della prima

Cristiano Ogrisi

Westworld è stato uno degli eventi televisivi del 2016 e, nonostante i nuovi episodi non andranno in onda prima del 2018, la seconda stagione inizia a prendere forma. Durante un incontro al Paley Fest, gli showrunner Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno affermato che sono nella fase di scrittura delle nuove puntate e che non useranno il formato di multiple timeline che ha caratterizzato la prima stagione. E dopo aver annunciato che Maeve, il personaggio interpretato da Thandie Newton, ha preso una decisione di libero arbitrio scendendo dal treno sul finale dell'ultima puntata, i due hanno dichiarato che la nuova stagione non riprenderà dalla fine della prima. Joy ha affermato:

"I fan vedranno direttamente le conseguenze e gli effetti di ciò che è successo, la narrazione non riprenderà dalla fine della prima stagione."

I primi 10 episodi si sono soffermati sulla tensione tra il team di sviluppo e gli androidi presenti nel parco tematico che dà il nome alla serie, i primi rumour parlano di una seconda stagione indirizzata verso il punto di vista dei clienti del parco. Alcuni dei punti più intriganti riguarderanno la scoperta di cosa accade a un cliente che distrugge un androide, cosa accade ai bambini ospiti in Westworld.

