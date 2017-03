Westworld: Nolan conferma un dettaglio importante sul finale della prima stagione!

Valerio Di G.

Durante il panel di Westworld al PaleyFest i co-creatori dello show Jonathan Nolan e Lisa Joy hanno deciso di rilasciare un'importante dichiarazione. Attenzione, possono seguire spoiler!

Durante il finale di stagione, Maeve (Thandie Newton) riesce a fuggire da Westworld per poi scorprire che tutto quello che è riuscita a fare era in realtà programmato. A questo punto decide di tornare indietro per cercare sua figlia scatenando i dubbi dei spettatori che ancora stanno discutendo chiedendosi se anche quel gesto di Maeve fosse programmato o meno. Ora abbiamo una risposta!

Jonathan Nolan ha infatti affermato: "Abbiamo pensato e girato quel momento per essere la sua prima decisione autonoma. Per me è un qualcosa di significativo ed emozionante perchè assistiamo finalmente all'espressione del suo libero arbitrio."

Il criptico Nolan non sembra essere ugualmente incline a rivelare se anche Dolores sia stata capace nel finale di raggiungere il libero arbitrio e aggiunge: "Non è più divertente continuare a non saperlo? E' noioso quando le persone cercano di anticipare i plot twist e ne parlano in continuazione su Internet. E' vero che che non possiamo lamentarci troppo, perchè questo significa che siamo riusciti a catturare il loro interesse. Però, per favore, smettete di farlo!".

Nolan e Joy si sono meravigliati per le incredibili teorie create dai fan, ma allo stesso tempo cercano di frenare questa moda poichè dal loro punto di vista il fascino dello show non risiede tanto nei plot twist quanto principalmente nelle tematiche che hanno approfondito sin dal concepimento della serie. Al panel hanno partecipato anche le stars dello show Evan Rachel Wood, Ed Harris, Thandie Newton, James Marsden e Jimmi Simpson, ma nessuno di loro sembra essere a conoscenza di gustosi dettagli sulla seconda stagione! Anche qui Nolan è intervenuto facendo chiarezza: "Stiamo scrivendo senza fermarci. Essendo HBO si tratta veramente di un film di 10 ore e ciò richiede un grande sforzo."

Non ci resta dunque che aspettare, purtroppo non poco, perchè la nuova stagione di Westworld è attesa per il 2018!

