Westworld: il sito ufficiale anticipa alcuni oscuri indizi sulla stagione 2

A dare il benvenuto all'utente troviamo una nuova animazione testuale che mostra un "utente sconosciuto" intento a lanciare un messaggio prima che la trasmissione venga interrotta: "C'è qualcuno là fuori? Qualcosa non ha funzionato. Potete senti que...".

Westworld site update gives new hints at what's to come in season 2, and things look pretty ominous.https://t.co/ylPJyFzBK0 pic.twitter.com/yVEsCRHyAQ — io9 (@io9) 8 luglio 2017

Il messaggio sembrerebbe far riferimento al disturbante climax della prima stagione, quando i robot cowboy del parco a tema di ribellano e attaccano gli umani.

Qualche settimana fa avevamo appreso il titolo del primo episodio della seconda stagione, parzialmente svelato da una foto, che a quanto pare sarebbe Journey Into Night e potrebbe anticipare la narrazione finale che il Dottor Robert Ford ha in mente per il suo parco a tema.

Journey Into Night!!!!! My emotions, stop it Dr. Ford plz #Westworld pic.twitter.com/tNOlBzY4hG — Darry Lavid (@_buddha75) 16 giugno 2017

La seconda stagione di Westworld sarà al centro di un panel del San Diego Comic-Con a cui parteciperà buona parte del cast. Lo show tornerà su HBO nel corso del 2018.

