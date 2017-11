Westworld: Evan Rachel Wood rivela quando andrà in onda la premiere

Adesso conosciamo finalmente il periodo in cui la premiere della seconda stagione di Westworld approderà su HBO. A fornirci l'informazione è la star Evan Rachel Wood che ha risposto su Twitter alla domanda dell'utente @Mystasiaboss. Per il momento HBO non conferma la data precisa.

Westworld è al momento sospeso a causa di una emergenza medica di uno degli attori regular della serie. Confermata la notizia che vedrà l'espansione dello show negli universi del Samurai World, anticipato nel finale della prima stagione. In più vi sarà l'inclusione di altri mondi del parco tematico in cui la serie è ambientata, il Mondo Medievale e quello dell'Impero Romano.

E' notizia di poche ore fa il ritorno del personaggio di Logan (Ben Barnes), anche se non sappiamo in quale forma.

