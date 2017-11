Westworld 2: riprese sospese a causa di un'emergenza medica

La seconda stagione di Westworld sarebbe dovuta arrivare apparentemente prima del previsto, visto che un comunicato stampa diffuso da HBO riguardo alla programmazione aveva indicato la primavera del 2018 come periodo ideale per la messa in onda. Oggi è giunta però la notizia che le riprese della seconda stagione sono state attualmente sospese. Come riporta Entertainment Weekly, Westworld è al momento sospeso a causa di una emergenza medica di uno degli attori ricorrenti della serie. La HBO non ha voluto specificare l'identità del membro del cast, ma ha rilasciato un comunicato:

"A causa di un'emergenza medica riguardante uno degli attori ricorrenti della seconda stagione di Westworld, la riprese della prima unità sono state temporaneamente sospese. Il membro del cast non era sul set quando si è presentata questa situazione e, per rispetto della privacy, non riteniamo di dover aggiungere dettagli, tutti noi di Westworld auguriamo una pronta guarigione."

Il primo teaser è stato lanciato nel corso del San Diego Comic-Con, al suo interno vi sono alcune rivelazioni, le immagini mostrano Bernard vicino a una tigre morta, Maeve che esplora la stanza dei controlli di Westworld, una gran quantità di cadaveri ovunque e l'Uomo in Nero ricoperto di sangue. Nel trailer non c'è traccia del Samuraiworld, nonostante la sua esistenza embrionale suggerita nel finale della prima stagione. La seconda stagione sarà composta da 10 episodi, il primo dei quali sarà intitolato Journey Into Night

