Westworld 2 al Comic-Con tra misteri e anticipazioni sui nuovi episodi

Il panel dedicato a Westworld al San Diego Comic-Con non ha potuto far emergere dettagli importanti sulla trama della seconda stagione della serie targata HBO, ancora avvolta dal mistero. Durante l'incontro si è però confermata la presenza nel cast di Neil Jackson nel ruolo di un uomo chiamato Nicholas che si ritrova in territori a lui sconosciuti, e Jonathan Tucker nei panni di ufficiale dell'esercito, il Maggiore Craddock.

L'evento è stato aperto da un divertente montaggio in cui si è assistito a tutti gli errori sul set e alle difficoltà con cui sono stati gestiti alcuni membri del cast davvero speciali: i cavalli che, a volte, avevano dei problemi intestinali nei momenti meno opportuni. La sceneggiatrice e produttrice Lisa Joy ha successivamente spiegato che la sua fonte di ispirazione per la seconda stagione è stata Auguries of Innocence del poeta inglese William Blake, e che nei nuovi episodi vedremo qualcosa di più del mondo reale circostante.

Jonathan Nolan, rispondendo a una domanda su Maeve, ha confermato che il fatto che il personaggio sia sceso dal treno è legato alla sua coscienza perché vuole tornare dalla figlia. Thandie Newton ha aggiunto che qualsiasi scelta stia prendendo Maeve sarà diversa rispetto al passato perché ha compiuto un'importante evoluzione.

Per ora, infine, non è stato rivelato quanto spazio verrà dato nelle prossime puntate al mondo dei samurai che è stato introdotto nel finale della prima stagione, indicando forse l'introduzione di nuove aree tematiche del parco o di altre strutture simili.

