Westword: Talulah Riley regular nella stagione 2

Dopo l'exploit della prima stagione, sul fronte Westworld tutto tace. O quasi. Lo show non farà ritorno su HBO fino al 2018. Adesso, però, apprendiamo che Talulah Riley, interprete di Angela nella prima stagione comparsa in sei dei dieci episodi, è stata promossa al ruolo di regular.

Angela ha fatto la sua comparsa nello show in veste di addetta all'accoglienza del parco tematico. In un secondo momento la sensuale bionda vestita di bianco è entrata a far parte del processo e il creatore del parco Robert Ford le ha affidato il compito di lavorare per il misterioso Wyatt. Nel 2018 scopriremo cosa le riserverà la nuova stagione.

