Werner Herzog: "Vi racconto di quando ho salvato Joaquin Phoenix da una macchina in fiamme"

Cristiano Ogrisi

Durante un'intervista a Yahoo Movies, il regista Werner Herzog ha raccontato di quella volta in cui salvò da una macchina in fiamme l'attore Joaquin Phoenix. Nel 2006 il regista tedesco fu testimone di un incidente stradale in cui rimase coinvolta la macchina di Phoenix, che dopo essersi ribaltata sulle colline intorno a Los Angeles, iniziò a perdere benzina in maniera preoccupante.

"Vidi una macchina andare velocissima, sterzare, salire su un rialzo quasi verticalmente e rovesciarsi in aria. Vidi un uomo, a testa in giù, che armeggiava con l'accendisigari della macchina, pallido come la morte, lo riconobbi e gli dissi 'Amico, rilassati' e lui 'Sono rilassato!'. Poi gli dissi: 'Mi puoi dare il tuo accendisigari?', ma lui non voleva, allora dopo averlo distratto, glielo rubai, perché c'era benzina che stava cadendo su tutta la macchina."

Il protagonista di Lei aveva 31 anni all'epoca e ha raccontato a sua volta che dopo subito l'incidente si sentiva confuso, ma ascoltare la voce del regista di Aguirre, furore di Dio lo tranquillizzò:

"Mi ricordo che qualcuno bussò al finestrino e una voce dall'accento tedesco che mi disse di stare tranquillo. C'era l'airbag e non vedevo bene, quindi gli risposi 'Sto bene, sono tranquillo'. Dopo un po', abbassai il finestrino, la sua testa entrò nella macchina e disse 'Non ci credo'. E io mi dissi 'Ma è Werner Herzog!'. C'è qualcosa di molto rilassante e bello nella sua voce, mi sentii completamente al sicuro, quindi uscii dalla macchina."

