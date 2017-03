Wendy: iniziate le riprese del nuovo film di Benh Zeitlin

Benh Zeitlin, regista di Re della terra selvaggia, ritornerà alla regia per realizzare il suo nuovo film che sarà intitolato Wendy.

La filmmaker Erika Sanz ha ora condiviso online delle immagini scattate sulle isole di Antigua e Montserrat, nei Caraibi, e ha confermato che si tratta del set del progetto a cui sta lavorando anche il produttore Shabier Kirchner.

Il lungometraggio racconterà la storia di una ragazza che viene rapita e portata in un ecosistema distrutto in cui una sostanza misteriosa riesce a spezzare il legame tra l'invecchiamento e il trascorrere del tempo.

La giovane vivrà inoltre una storia d'amore con un ragazzo pieno di gioia, spericolato e pieno di voglia di vivere.

Ecco alcune foto delle splendide location scelte per le riprese:

My video village has views to wonderful cliffs and an active volcano | Sugar Hills #setlife #day8 #caribbean #montserrat Un post condiviso da Erika Sanz (@erikasanz) in data: 12 Feb 2017 alle ore 19:29 PST

Volcano #viewsfromset #montserrat #caribbean #islandlife #day11 Un post condiviso da Erika Sanz (@erikasanz) in data: 19 Feb 2017 alle ore 03:27 PST

Exclusion Zone | Hard to see how dozens of houses like this one were buried by lava 20 years ago | Plymouth 2017 #montserrat #volcano #ghosttown #caribbean #day14 Un post condiviso da Erika Sanz (@erikasanz) in data: 22 Feb 2017 alle ore 14:10 PST

Ferry rides #Montserrat Un post condiviso da Shabier Kirchner (@shabierkirchner) in data: 25 Feb 2017 alle ore 15:23 PST

