Weinstein, Uma Thurman: "Aspetto che mi passi la rabbia prima di commentare"

Uma Thurman ha rilasciato un'intervista a Access Hollywood, durante la quale le è stato chiesto il suo punto di vista su tutta la vicenda delle molestie sessuali di cui è accusato uno dei fratelli Weinstein. La risposta è stata piuttosto decisa e il tono che ha usato l'attrice è quello di una persona sul punto di esplodere di rabbia:

"Non ho una frase chiara per te, perché ho imparato col tempo che non sono una bambina, ho imparato che quando parlo piena di rabbia, di solito mi pento delle cose che dico. Quindi aspetto di sbollire un po', e quando sarò pronta, dirò tutto quello che devo dire a riguardo."

Uma Thurman's response when asked about the flood of sexual misconduct allegations....wow. pic.twitter.com/Sw5Br1GwFg — Yashar Ali (@yashar) 4 novembre 2017

La Thurman ha lavorato con Harvey Weinstein, accusato a oggi da più di 90 donne, in diversi film, dai Kill Bill a Pulp Fiction, fino a Beautiful Girls e Il sapore del successo, distribuiti da altre compagnie sempre di proprietà dei Weinstein.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Weinstein, Uma Thurman: "Aspetto che mi passi la...