Weinstein: accuse di molestie anche per Tyler Grasham, agente star di Stranger Things

Dopo lo scandalo Weinstein, Hollywood deve affrontare una nuova bufera a causa delle accuse di molestie sessuali rivolte all'agente Tyler Grasham.

L'uomo è stato accusato dall'ex attore, ora regista, Blaise Godbe Lipman che ha dichiarato di essere stato vittima di un assalto quando era ancora un teenager durante una serata in cui il suo agente l'aveva fatto ubriacare. Successivamente Grasham avrebbe chiamato il giovane per chiedergli di stare in silenzio, minacciando di rovinargli la carriera.

Lucas Ozarowski ha poi rivelato che dopo un party organizzato da un'altro agente dell'APA, Grisham gli aveva abbassato i pantaloni e messo le mani sui genitali, obbligandolo a fuggire dalla casa in cui si trovava. L'agente, successivamente, ha continuato a contattarlo ammettendo quanto accaduto e chiedendo massaggi sulla schiena e altri tipi di contatto fisico.

Alle accuse si è poi aggiunta la testimonianza di Jordan Gavaris, la star di Orphan Black, che ha rivelato di essere stato molestato da Grasham quando aveva 21 anni, ponendogli domande inopportune sulla sua sessualità e facendogli intedere che avrebbe potuto "proteggerlo" o rovinargli la carriera. L'attore ha inoltre sottolineato che i responsabili dell'agenzia erano consapevoli della reputazione di Grasham e, nonostante tutto, ha continuato a lavorare con ragazzi e bambini.

APA was well aware of Grasham's reputation, as was most of this town. https://t.co/VgCpwRyBFf — Jordan Gavaris (@JordanGavaris) October 20, 2017

When I was 21, Tyler Grasham repeatedly harassed me about my sexuality, and forcibly implied he could "protect me" if I joined his roster... — Jordan Gavaris (@JordanGavaris) October 20, 2017

But that if I didn't, my career may be derailed. — Jordan Gavaris (@JordanGavaris) October 20, 2017

He later harassed me over the phone when I declined a dinner invitation to the home of a notorious producer... — Jordan Gavaris (@JordanGavaris) October 20, 2017

Repeatedly accused of sexual assault of minors. Grasham would also be present at the dinner. — Jordan Gavaris (@JordanGavaris) October 20, 2017

He told me I was overreacting. I told him he was dangerous. My opinion has not changed. In conclusion: #metoo https://t.co/WDQPNViKfS — Jordan Gavaris (@JordanGavaris) October 20, 2017

Dopo le rivelazioni due dei giovanissimi clienti dell'agenzia APA hanno deciso di abbandonare ogni rapporto con l'agente e con i suoi colleghi. Finn Wolfhard, star di Stranger Things, e Cameron Boyce, tra i protagonisti di Descendants, hanno infatti deciso di cercare un'altra persona che si occupi di rappresentarli.

