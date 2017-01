Wayward Pines non è stata cancellata, ma non tornerà nel 2017

La seconda stagione di Wayward Pines si è conclusa nell'estate del 2016 ma, almeno per ora, il network Fox non ha annunciato se la serie ritornerà sugli schermi o è stata definitivamente cancellata.

Durante un incontro con la stampa, il presidente dell'emittente, David Madden, ha chiarito la situazione: "Wayward non è stata cancellata, ma non andrà in onda questa estate. Non è andato tutto al suo posto abbastanza velocemente per poterla inserire nella programmazione. Ci sono state delle discussioni sul casting".

Madden ha quindi proseguito: "Ne stiamo ancora parlando. E' possibile che si vedrà Wayward ritornare a un certo punto nel palinsesto della Fox, ma in estate ci concentreremo maggiormente su un altro tipo di show".

L'adattamento del romanzo scritto da Blake Crouch è stato prodotto da M. Night Shyamalan e, dopo la prima stagione, sono stati cambiati i protagonisti e l'ambientazione temporale, situazione non del tutto premiata dagli spettatori che hanno determinato un calo di ascolti.

