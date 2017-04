Watchmen: Warner Bros. sta preparando una pellicola d'animazione R-Rated?

La graphic novel di culto di Alan Moore, Watchmen, ha visto un adattamento cinematografico nel 2009 ad opera di Zack Snyder. Adesso per Warner Bros. sembrerebbe giunto il momento di proporre una nuova versione della storia che stavolta verrà realizzata in animazione CG e potrebbe uscire direttamente in home video.

Su internet si parla di "un fedele adattamento della graphic novel Watchmen realizzato in uno stile d'animazione che rispecchia la fonte e che avrà un R rating da parte del MPAA."

Nel 2015 Zack Snyder aveva intavolato le trattative per realizzare una serie ispirata a Watchmen con HBO, ma il progetto è finito in un nulla di fatto. Visto l'interesse del pubblico nelle pellicole d'animazione diffuse da Warner Bros, la versione animata di Watchmen potrebbe riscuotere molto successo.

