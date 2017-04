Warner Bros: nuove immagini del parco che verrà costruito ad Abu Dhabi

Nel 2018 ad Abu Dhabi verrà aperto un nuovo parco tematico della Warner Bros, di cui sono stati diffusi nuovi concept art.

Il progetto sorgerà a Yas Island, dove si trovano già la pista utilizzata per la Formula 1 un'area dedicata alla Ferrari, e proporrà ai visitatori montagne russe, attrazioni per tutta la famiglia, spettacoli dal vivo e aree tematiche dedicate ai protagonisti dei fumetti della DC, ispirate alle città di Metropolis e Gotham, e dei cartoni animati come quelli di Hanna-Barbera o i Looney Tunes.

Il nuovo video apparso online rivela qualche dettaglio e lo stato della costruzione di Warner Bros World.

Home News Warner Bros: nuove immagini del parco che verrà...