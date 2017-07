Warner Bros. mostra i loghi per i nuovi DC Film al Comic-Con. Quali sono ancora in fase di sviluppo?

Fare il punto sui continui cambiamenti all'interno del DC Extended Universe non è semplice. Un paio di anni fa Warner ha annunciato la lineup fino al 2020, ma nel frattempo molte cose sono cambiate. Lo studio ha registrato gli insuccessi e le critiche con cui sono state ricevute le prime opere aggiustando il tiro. A che punto siamo oggi che il successo di Wonder Woman ha risollevato il morale?

Nel corso del panel che si è tenuto nella Hall H, Warner Bros. ha mostrato i loghi di una serie di nuovi film. Questo implicherebbe che le pellicole in questione, elencate di seguito, prima o poi dovrebbero arrivare al cinema.

Mancano alcuni titoli annunciati in passato. Tra i principali Black Adam, che dovrebbe vedere protagonista Dwayne Johnson, e Gotham City Sirens, spinoff dedicato al personaggio di Harley Quinn. Assente anche qualsiasi riferimento a Harley Quinn vs. The Joker, pellicola che non è ancora stata confermata dallo studio, mentre sembrerebbero essere scomparsi dalla lineup Justice League 2 e Cyborg.

