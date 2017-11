Wanderlust: Toni Collette nel cast della serie Netflix

Toni Collette sarà protagonista della serie Netflix Wanderlust, incentrata sulle relazioni tra i membri di una famiglia multigenerazionale. La serie, un dramma in sei parti, è firmata dal pluripremiato Nick Payne e sarà diretta da Luke Snellin. Produce Drama Republic.

A fianco di Toni Collette troviamo Steven Mackintosh, Zawe Ashton e Royce Pierreson.

Wanderlust è la prima serie televisiva scfritta dal drammaturgo Nick Payne. Il focus ruota attorno al modo in cui poter costruire relazioni felici e monogame. Joy Richards (Collette) è una terapista che cerca di trovare il modo per mantenere vivo il rapporto col marito dopo che un incidente in bicicletta ha sconvolto il loro rapporto. Intorno a loro si muove una numerosa famiglia, amici e clienti.

Toni Collette ha dichiarato: "Sono onorata ed eccitata all'idea di poter lavorare con le meravigliose parole di Nick Payne in Wanderlust. E' una storia autentica e rivoluzionaria sulle relazioni, sul sesso, sull'amore e su tutto ciò a cui teniamo."

