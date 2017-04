Wakefield: Bryan Cranston nel trailer decide di abbandonare la sua famiglia

Bryan Cranston è il protagonista del film Wakefield, in arrivo sugli schermi americani il 19 maggio.

Il progetto è stato diretto da Robin Swicord ed è un adattamento del racconto scritto da E.L. Doctorow.

La storia segue quello che accade a Howard Wakefield la cui vita sembra perfetta: ha una moglie che lo ama (Jennifer Garner), due figlie, un lavoro prestigioso in uno studio legale di Manhattan e una bella casa in periferia. Dentro di sé, tuttavia, l'uomo sta soffocando e decide di trasferirsi nell'attico del suo garage e osservare la sua famiglia dalla finestra presente nell'edificio per capire come si comportano le persone che ama in sua assenza. Il suo esilio, inizialmente dalla durata prevista di qualche giorno, diventa però sempre più lunga.

Ecco il trailer:

