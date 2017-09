Waco: le prime foto di Taylor Kitsch nei panni del capo della setta David Koresh

Paramount Network ha diffuso le prime immagini della miniserie Waco. Nelle foto possiamo dare un primo sguardo al look di Taylor Kitsch nei panni del capo della setta David Koresh. La miniserie in sei parti vede un cast stellare composto da Michael Shannon, John Leguizamo, Andrea Riseborough, Rory Culkin, Melissa Benoist, Paul Sparks, Shea Whigham, Camryn Manheim e Julia Garner.

Waco, prodotta da Weinstein Television, sarà incentrata sulla figura del predicatore David Koresh e racconterà i 51 giorni d'assedio dell'FBI e l'ATF al ranch in cui si erano rifugiati Koresh e i seguaci. Il predicatore, dopo essersi staccato dalla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, aveva fondato la controversa setta religiosa dei davidiani, della quale si era dichiarato il messia. I 51 giorni d'assedio terminarono con un incendio scoppiato all'interno del ranch per cause a tutt'oggi sconosciute che costò la vita allo stesso Koresh, a 53 adulti e 21 bambini seguaci del suo culto.

Waco è basata sull'autobiografia A Place Talled Waco, scritta dall'ex davidiano David Thibodeaue, e sull'autobiografia Sinful Messiah scritta da Gary Noesener, negoziatore dell'FBI durante l'assedio, ruolo interpretato da Michael Shannon.

I fratelli John Erick Dowdle e Drew Dowdle hanno curato la sceneggiatura e la regia del progetto in lavorazione.

