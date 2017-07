Voltron: Legendary Defender, il teaser della terza stagione

Netflix e DreamWorks Animation hanno presentato al Comic-Con di San Diego il trailer della terza stagione di Voltron: Legendary Defender, composta da sette episodi che debutteranno negli Stati Uniti il 4 agosto.

Successivamente arriveranno nel mese di ottobre sei puntate inedite che comporranno la quarta stagione. Per ora non è ancora stata annunciata una possibile distribuzione in Italia.

Il trailer rivela qualche anticipazione di quanto accadrà dopo la sconfitta di Zarkon e la scomparsa di Shiro, rendendo così complicata la lotta dei protagonisti contro il malvagio Principe Lotor.

Lo show animato prodotto dalla DreamWorks ha tra i suoi doppiatori anche Jeremy Shada e Bex Taylor-Klaus.

I personaggi al centro della storia sono la Principessa Allura, il suo consigliere Coran, Shiro che sarà il pilota del Leone Nero, Hunk pilota del Leone Giallo, Lance pilota del Leone Blu, Pidge pilota del Leone Verde, e Keith pilota del Leone Rosso.

