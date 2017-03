Voice from the Stone: Emilia Clarke in pericolo nel trailer del thriller

La Momentum Pictures ha diffuso il nuovo trailer del thriller Voice From the Stone, in arrivo negli Stati Uniti al cinema e sulle piattaforme on demand dal 28 aprile.

La protagonista è Emilia Clarke e il progetto è diretto dal regista esordiente Eric D. Howell, che ha portato sul grande schermo il romanzo italiano di Silvio Raffo La Voce Della Pietra.

Ecco il trailer in cui viene mostrato qualche dettaglio dell'inquietante situazione che dovrà affrontare la giovane Verena:

La storia si svolge negli anni '50 in un remoto castello che si trova in Toscana. Verena è una giovane infermiera che arriva per occuparsi di Jacob, traumatizzato dalla morte della madre. Verena scoprirà però dei segreti oscuri legati a una forza maligna.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Voice from the Stone: Emilia Clarke in pericolo...