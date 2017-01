Viola Davis e Julia Roberts protagoniste di Small Great Things

Amblin Partners ha annunciato di aver acquistato i diritti per portare sul grande schermo il romanzo Small Great Things scritto da Jodi Picoult. Le protagoniste saranno Viola Davis e Julia Roberts, mentre la produzione sarà curata da Marc Platt (La La Land).

Per ora non è ancora stato scelto uno sceneggiatore che si occuperà dell'adattamento.

Small Great Things racconta quello che accade a Ruth: un'infermiera afroamericana che si occupa da venti anni dei neonati in un ospedale del Connecticut e che riceve l'ordine di non avvicinarsi al figlio di una coppia convinta della supremazia bianca. Ruth è una vedova, il marito è stato ucciso in Afghanistan, e suo figlio ha ottenuto una borsa di studio. Quando il neonato muore e Ruth è l'unica presente nella struttura la coppia muove delle accuse contro di lei e la trascina in tribunale.

Viola e Julia hanno già lavorato insieme sul set di Mangia, prega, ama.

