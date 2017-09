Vince Vaughn e Jennifer Carpenter a Venezia: ecco e foto!

Gli attori Vince Vaughn e Jennifer Carpenter a Venezia per presentare il film di S. Craig Zahler , Brawl in Cell Block 99, che si preannuncia come uno dei più violenti portati alla manifestazione. La storia è quella di un ex pugile che vede la sua vita in crisi dopo l'abbandono di sua moglie e la perdita del lavoro di meccanico. Divenuto corriere della droga verrà arrestat ed è proprio in carcere che si troverà a dover compiere atti di estrema violenza.

Vince, Jennifer e il regista hanno rispettato gli impegni di rito, rispondendo prima alle numerose domande dei giornalisti in conferenza stampa e poi posando per una folta schiera di fotografi che più volte li hanno richiamati sulla pedana per ulteriori scatti. Sorridenti e fieri hanno acconsentito a tutte le richieste dimostrando grande diaponibilità e professionalità. Ecco le foto dell'evento.

