Vikings: sangue, barbe e tradimenti nei teaser della stagione 5

La serie drammatica History Channel Vikings farà ritorno il 29 novembre con la quinta stagione. il trailer appena diffuso promette scintille e sangue a volontà.

Insieme al poster è stato pubblicato un suggestivo poster che riunisce in battaglia tutti i personaggi; tra questi si notano Katheryn Winnick nei panni di Lagertha e Alex Høgh Anderson in quelli di Ivar. Il poster si pone la domanda "Who will rise?", allusione alle alleanze e ai tradimenti che coinvolgeranno i personaggi nel corso dei nuovi episodi.

