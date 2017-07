Vikings: nuove location e Jonathan Rhys Meyers nelle prime foto della stagione 5

Quando in aututnno la premiere della quinta stagione di Vikings approderà su History, lo show apparirà molto diverso dal passato. Dopo l'uscita di scena di Travis Fimmel, Jonathan Rhys Meyers avrà un ruolo full time da Vescovo Guerriero, in più le prime foto trapelate mostrano location decisamente diverse dal passato.

Entertainment Weekly ha diffuso le prime foto ufficiali e un trailer preparato per il San Diego Comic-Con 2017. Vediamo Jonathan Rhys Meyers nei panni del vescovo guerriero Heahmund contro il figlio di Ragnar, Ivar the Boneless (Alex Høgh Andersen), mentre Bjorn Ironside (Alexander Ludwig) si avventura fuori dalle location verdeggianti dell'Irlanda per attraversare il deserto del Marocco, utilizzato per rappresentare il Sahara.

Vikings season 5 first look: Bjorn goes to the desert, Jonathan Rhys Meyers goes to war https://t.co/v0tK24kBEY — Entertainment Weekly (@EW) 12 luglio 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Vikings: nuove location e Jonathan Rhys Meyers...