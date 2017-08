Viale del Tramonto: Ryan Murphy alla regia di un remake con Glenn Close?

Viale del tramonto, capolavoro firmato da Billy Wilder nel 1950, è entrato nel mirino della Paramount Pictures per un possibile remake. In realtà sembrerebbe che il progetto tragga ispirazione dal'omonimo musical di Broadway basato sull'acclamato film e per il ruolo di Norma Desmond si è fatto il nome di Glenn Close!

L'attrice di Le relazioni pericolose era già nel cast del musical teatrale e la sua rivisitazione del leggendario ruolo interpretato da Gloria Swanson nel '50 è stata accolta con moltissimo entusiasmo da critica e pubblico. Lo studio ha inoltre avvicinato Ryan Murphy per curare la regia del progetto. Murphy, conosciuto soprattutto per serie TV come Glee e American Horror Story, ha dimostrato nel tempo di avere un gusto raffinato ed un enorme rispetto per l'Hollywood classica.

Leggi anche: American Horror Story, ogni stagione rappresenta un girone dell'inferno?

Fa sicuramente strano considerare una nuova versione di Viale del Tramonto al Cinema, ma i connotati da musical rendono l'idea estremamente più originale ed interessante. Se fosse confermato Murphy potremmo sicuramente contare sulla sua esperienza nel campo musical e anche nella sua dedizione ai dettagli dimostrata recentemente nel ricreare la faida tutta Hollywoodiana tra Bette Davis e Joan Crawford, nella splendida serie tv Feud interpretata da Susan Sarandon e Jessica Lange.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Viale del Tramonto: Ryan Murphy alla regia di un...