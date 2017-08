Via col Vento: un cinema americano lo toglie dalla programmazione perché "indelicato"

Uno dei film più iconici di Hollywood è finito di nuovo sotto i riflettori. Infatti l'Orpheum Theatre, storico cinema di Memphis, ha deciso di togliere dalla programmazione Via col vento, perché "indelicato".

Il film di Victor Fleming faceva parte del programma estivo ma dopo la proiezione dell'11 agosto, il cinema ha ricevuto molti commenti tanto da decidere di eliminare il film nel cartellone del 2018. Via col vento, basato sul romanzo di Margaret Mitchell, con Clark Gable e Vivien Leigh, è ambientato durante la Guerra Civile Americana, in una zona di piantagioni. Datato 1939, il film ha una sua rappresentazione dello schiavismo e del Sud degli Stati Uniti che non è piaciuta ai gestori dell'Orpheum visto il clima americano attuale (come gli eventi di Charlottesville).

Leggi anche: Via col vento, 75 anni dopo: 10 motivi che lo hanno reso il più grande kolossal di tutti i tempi

Dopo aver parlato della scelta di togliere il film dalla programmazione sulla pagina Facebook, i proprietari della sala hanno ricevuto numerosi commenti, tra cui diversi che affermano che il film sia un modo per insegnare perché lo schiavismo sia abominevole. Nonostante ciò, l'Orpheum ha rinunciato a Via col Vento:

"L'Orpheum apprezza molto i commenti sulla sua programmazione da parte di tutti i membri della comunità. La recente proiezione di Via col Vento dell'11 agosto ha generato diverse reazioni e l'Orpheum le ha valutate: come organizzazione, il nostro scopo è di intrattenere, educare e informare la comunità a cui risponde. L'Orpheum, quindi, non può più mostrare un film che è così indelicato verso una grande percentuale del suo pubblico."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Via col Vento: un cinema americano lo toglie...