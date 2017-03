Vi Presento Toni Erdmann: la nostra videorecensione del film (video)

Valerio Di G.

La nuova videorecensione a cura di Alessia Starace vi racconta il candidato all'Oscar come miglior film straniero, Vi presento Toni Erdmann. Il film, diretto dalla regista tedesca Maren Ade, è la tenera storia di un particolarissimo rapporto tra padre e figlia. La protagonista, Ines, interpretata da Sandra Hüller, è una consulente aziendale di Bucarest che riceve la visita del padre e il suo bizzarro alter ego intenzionato a cambiarle la vita durante un momento difficile. Vi Presento Toni Erdmann, oltre ad aver ricevuto l'attenzione dell'Academy e della critica durante la scorsa edizione del Cannes Film Festival, ha riscontrato un notevole successo agli European Film Award vincendo diversi premi tra cui quello come miglior film. In america, invece, è già stato annunciato un remake con protagonista Jack Nicholson. Nel cast del film troviamo anche Peter Simonischek, Michael Wittenborn e Thomas Loibl. Ecco il video:

