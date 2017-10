Verso Halloween offerta Amazon a tutto horror: due titoli a 12 euro

Si avvicina Halloween, è il momento dell'horror. E anche su Amazon scatta una promozione in tema. Fino al 5 novembre infatti, acquistando 2 titoli a scelta tra gli oltre 900 DVD e i Blu-ray horror in promozione, si pagherà al massimo 12 €. Per usufruire dello sconto, dopo aver scelto i titoli a questo link dell'offerta Amazon e a tutte le pagine seguenti, bisognerà inserire il codice HALLO2X12, senza spazi all'inizio o alla fine, nella schermata di conferma dell'ordine prima di concludere l'acquisto.

Offerta DVD e Blu-ray Horror: 2 titoli a 12 € (codice HALLO2X12)

Film recenti o più datati, ma tutti adatti a spaventare e far sobbalzare gli amanti del genere. Solo per citare alcuni tra le centinaia di titoli in promozione, c'è il vecchio It televisivo del 1990, Il silenzio degli innocenti, lo Shining di Stanley Kubrick, The Conjuring - L'evocazione, The Conjuring - Il caso Enfield, vari film delle saghe di Venerdì 13 e Resident Evil e tanto altro ancora. L'ideale per un Halloween da paura. Occhio alla scandeza dell'offerta, valida fino al 5 novembre.

